Словообразовательные гнёзда со словом МАЛЫЙ, СОЛЬ
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Словообразовательные гнёзда со словом МАЛЫЙ, СОЛЬ
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Гость:
Малый-мало-маленький соль-солёный-посоленный (Должно быть так, если конечно я не забыла, что такое гнезда)
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