Сложите 3 целых 1\2 + 1\2

Математика
Сложите 3 целых 1\2 + 1\2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три целых 2\2 =4 целых
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