Решите примеры 1 км.кв больше 1 га в....................раз 1 км.кв больше 1 а в ............раз

Гость: Гость:

1 кв. километр (кв. км) = 1 000 000 кв. метров (кв. м) 1 кв. метр (кв. м) = 100 кв. дециметрам (кв. дм) = 10 000 кв. сантиметров (кв. см) 1 гектар (га) = 100 арам (а) = 10 000 кв. метров (кв. м) 1 ар (а) = 100 кв. метрам (кв. м) приставка гект означает 100