Выведите формулу углеводорода если массовая доля углерода в нем составляет 88% и в??дорода 12% а относительная плотность по кислороду равна 2,5625

Химия
Выведите формулу углеводорода если массовая доля углерода в нем составляет 88% и в??дорода 12% а относительная плотность по кислороду равна 2,5625
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