В чем смысл рассказа Странные люди Шукшин

Литература
В чем смысл рассказа Странные люди Шукшин
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Автор: Гость
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Гость:
Не знаю извини!!!!!!!
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