Заменить имена прилагательные противоположные по значению письменные задания

Русский язык
Заменить имена прилагательные противоположные по значению письменные задания
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хороший - плохой, белое - чёрное, весёлый - грустный, широкий - узкий, толстый - тонкий, холодный - горячий, высокий - низкий, тупой - острый, дневной - ночной, маленький - большой.
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