Сложите предложение с словосочетаниями географическая карта, и цикавае аппавячд??нне.
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Сложите предложение с словосочетаниями географическая карта, и цикавае аппавячд??нне.
Ответ(ы):
Гость:
На маім стале ляжала новая, прыгожая геаграфічная карта. Падчас зімовых вакацыяў я прачытаў вельмі цікавае апавяданне.
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