В самолёте 36 рядов по 6 мест в каждом. оказалось что занятых мест на 72 больше, чем свободных . поставь вопрос и реши задачу.
Математика
В самолёте 36 рядов по 6 мест в каждом. оказалось что занятых мест на 72 больше, чем свободных . поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы):
Гость:
X+72+x=216 2x=216-72 2x=144 x=72 72+72=144-занято 72-свободно
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