В самолёте 36 рядов по 6 мест в каждом. оказалось что занятых мест на 72 больше, чем свободных . поставь вопрос и реши задачу.

Математика

В самолёте 36 рядов по 6 мест в каждом. оказалось что занятых мест на 72 больше, чем свободных . поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость