Снять с руки какой падеж

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Снять с руки какой падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Снять с (чего?) с руки- родительный падеж
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