Со скалы упал камень массой 400 грамм какую работу совершила сила тяжести если высота скалы 12 метров

Физика
Со скалы упал камень массой 400 грамм какую работу совершила сила тяжести если высота скалы 12 метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=0,4кг   h=12м     A- ? A=m*g*h=0,4*10*12=48Дж
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