Со скалы упал камень массой 400 грамм какую работу совершила сила тяжести если высота скалы 12 метров
Физика
Со скалы упал камень массой 400 грамм какую работу совершила сила тяжести если высота скалы 12 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=0,4кг h=12м A- ? A=m*g*h=0,4*10*12=48Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На пошив одного костюма расходуется 3м ткани. Ателье закупило ткани на пошив 12 кос??юмов по цене 350 руб./м. Сколько стоила вся покупка
Русский язык