Со второй попытки Яшке удалось спасти Володю . Придумайте эпизод который мог бы произойти после этого случая
Литература
Со второй попытки Яшке удалось спасти Володю . Придумайте эпизод который мог бы произойти после этого случая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Володя оказалса серийним убийцой и убил Яшку. Конец!
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