Собака гонится за лисицей со скоростью 750 метров в минуту а лисица убегает от соб??ки со скоростью 800 метров в минуту с какой скоростью изменяется расстояние между собакой и лисицей каким оно станет через 8 минут если сейчас...
Математика
Собака гонится за лисицей со скоростью 750 метров в минуту а лисица убегает от соб??ки со скоростью 800 метров в минуту с какой скоростью изменяется расстояние между собакой и лисицей каким оно станет через 8 минут если сейчас между ними 600 метров
Ответ(ы):
Гость:
750+800=15501550:600=3030 умножить на 8 = 240Ответ:240
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