Собирай по ягодке, наберёшь кузовок - синтаксический разбор
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Собирай по ягодке, наберёшь кузовок - синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Повествовательное 2)Невосклицательное 3)Простое 4)Двусоставное 5)Распространено 6)Осложнено однородными сказуемыми
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