Собрали с 2 грядок по 9 килограмм огурцов из нескольких грядок по 8 килограмм помид??ров всего собрали 74 килограмм овощей Со скольки грядок собрали помидоры

Математика

Собрали с 2 грядок по 9 килограмм огурцов из нескольких грядок по 8 килограмм помид??ров всего собрали 74 килограмм овощей Со скольки грядок собрали помидоры

Автор: Гость