Собрали с 2 грядок по 9 килограмм огурцов из нескольких грядок по 8 килограмм помид??ров всего собрали 74 килограмм овощей Со скольки грядок собрали помидоры

Математика
Собрали с 2 грядок по 9 килограмм огурцов из нескольких грядок по 8 килограмм помид??ров всего собрали 74 килограмм овощей Со скольки грядок собрали помидоры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 умножаем на  9 = 18 (кг)  всего огурцов 2) 74 - 18 = 56 (кг) всего помидоров 3) 56 разделить на 8 = 7 (грядок) с помидорами
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