Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найдите скорость теплохода по течению и против.
Математика
Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найдите скорость теплохода по течению и против.
Ответ(ы):
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21,6-4,9=16,7(км/ч) Ответ: 16,7 км/ч скорость против течения
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