Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найдите скорость теплохода по течению и против.

Математика

Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найдите скорость теплохода по течению и против.

Автор: Гость