Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найдите скорость теплохода по течению и против.

Математика
Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найдите скорость теплохода по течению и против.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21,6-4,9=16,7(км/ч) Ответ: 16,7 км/ч скорость против течения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.укажите вариант в котором представлен фразеологизм старославянского происхожд??ния это делает честь гореть в огне неугасимом целиком и пол...
Ответить
История
Основанием этого каменного здания стали постройки 15 века.Помогите
Ответить
Информатика
Помогите 1)найти F=vх/у если х≥0 у≠0 2)f=x²-√x/у-2 если х≥0 у≠2
Ответить
Биология
Закончите предложения правильным вариантом: б)Прямое постэмбриональное развитие типично для....... 1.Бабочек. 2.Лягушек .3.Майских жуков. ...
Ответить
История
Кремль в этом городе был возведён по приказу местного митрополита. А)Астрахань. B)Ростов Великий C)Вологда D)Коломна
Ответить