Сочинение что я больше всего люблю делать почему
Алгебра
Сочинение что я больше всего люблю делать почему
Ответ(ы):
Гость:
В свободное время я люблю читать книги. Потому что с начитанный человеком есть о чем поговорить и в дальнейшем можно самому стать писателем!
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