"Пряма і непряма мова. Діалог " Диктант Буде хлібороб...
Українська мова
"Пряма і непряма мова. Діалог " Диктант Буде хлібороб...
Ответ(ы):
Гость:
Хлібороб — це найпочесніша з професій. Ці люди ближчі за всіх до землі, до прадавнього коріння української нації.Наша земля дуже щедра, і такою вона була споконвіку. Безкінечні золоті лани: їдеш і їдеш, і здається, що минають століття, а не хвилина за хвилиною.Мій дядько — комбайнер. Торік я гостював у нього саме під час жнив. Хлібороби кілька тижнів жили на ланах і працювали так, як ніколи: урожай того року був щедрим. Мій дядько засмаг, лише карі очі світилися на усміхненому обличчі. Погода радувала: ні дощів, ні мокви, тільки золоте сонце на золотому колоссі. “Бачиш, яка важка наша праця, — сказав мені дядько. — Недарма кажуть, що не земля родить, а руки хліборобські”. Я погодився з ним. Дійсно, якби наші дорослі влітку не працювали від зорі до зорі й дозволяли б собі хоч краплю відпочинку, урожай був би, можливо, не таким щедрим. Тепер в Україні багато хліба, отже, рік до нового врожаю буде веселим і ситим.Ось так хліборобські руки плекають хліб. Колосок до колоска, зерня до зерняти — така вже вдача нашого селянина. Адже недарма кажуть у народі: “Буде хліб, буде й пісня”.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите область определения функции: 1)у=х²-8х 2)у=1/2у²-5у-3 решите пожалуйста хотя бы одно, если не сможете два
Другие предметы
Какие животные занесены на красные страницы Красной Книги птицы мои птицы дронт серый Дельфин зебра квагга
Русский язык
Найдите все наречия в этом тексте! Я очень люблю весну. Приятно прогуливаться по ??ороду, никуда не спешить, разглядывать всё кругом. Везде вокру...