Нашу учительницу зовет Анна Ивановна. Где в этом предложении подлежащее и сказуемое?
Русский язык
Нашу учительницу зовет Анна Ивановна. Где в этом предложении подлежащее и сказуемое?
Ответ(ы):
Гость:
Анна Ивановна - подлежащее зовёт-сказуемое
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