Сочинение день космонавтики (срочно)
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Сочинение день космонавтики (срочно)
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Одним из самых ярких событий в истории нашей страны является день космонавтики. 12 апреля1961г. советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" совершил облет вокруг планеты Земля. Полет длился 108 мин и был совершен впервые в мире, именно нашим космонавтом. С тех пор этот день стал праздником во всем мире и отмечается как день космонавтики и авиации. Юрию Гагарину и его подвигу посвящены стихи и песни. В его честь установлены памятники во многих городах России и не только. Улицы и проспекты носят имя этого прославленного летчика космонавта. В школах в этот день проводят уроки, на которых учитель старается поближе ознакомить учеников с историей космонавтики. А еще проводятся конкурсы и викторины. Это рождает необычайный интерес и увлечение звездами, небом,, ракетами и всем, что связано с космосом.
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