Сочинение "Как бы вы решили эти ситуации: 1. развод родителей 2. ссоры между брать??ми и сёстрами, мамой и папой 3. наличие в семье особенных детей (детей-инвалидов) 4. потеря одного из членов семьи 5. финансовые проблемы?"

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1)Я бы спросила родителей рицину развода и постаралась бы улучшить отношения хоть как нибудь.2)Можно измениться (если виновен ты) а если ты не виновен и сорра между твоей сестрой и братом то попробуй их померить (можно поиграть вместе в разные игры или вместе посмотреть телевизор что угодно)3) тут уже нечего не поделаешь человек не выбирает себе каким ему родиться 4)Из-за смерти близкого человека вы можете чувствовать утрату эмоциональных связей, чувство вины или чувство неисполненного долга перед ним. Все эти мысли могут вызвать сильнейший стресс. Вы понимаете, что больше никогда не увидите этого человека и утопаете в отчаянии и скорби. Когда человек ощущает скорбь, он не может дальше нормально жить, он испытывает чувство отрешённости и впадает в уныние. Чувствовать стресс после того, как вы потеряли близкого человека абсолютно естественно. Со временем это пройдёт, главное помните, что жизнь продолжается. Вы можете посещать церковь, говорить с близкими людьми о ваших переживаниях, прогуливаться по тихим местам – всё это поможет вам пережить горе.5)Веселый жираф - сайт для всей семьи САЙТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Angel Sweet 12 октября 201216322 Если в семье финансовые проблемы… Деньги неотъемлемая часть нашей жизни. И как говориться «денег много не бывает» - чем больше заработок, тем больше потребности. Но не редко случается так, что денег мало или просто не хватает из-за разных финансовых проблем. Но это не повод для трагедии, просто нужно уметь преодолевать, а ещё лучше избегать таких проблем. null Что делать если ваши доходы не соответствуют вашим расходам? Семейный бюджет Чаще, если в семье несколько доходов, они идут в общий бюджет и им распоряжаются оба супруга. Обычно мужчина зарабатывает больше жены и потому в семейный бюджет приносит больше денег, потому и заведование бюджетом лучше доверить мужчине, так как доказано. Что в таких семьях финансовых проблем меньше (но конечно есть и исключения). Бывает и так, что бюджет в семье раздельный, и каждый отвечает только за свои доходы. В этом случае нужно четко расписать, кто за какие траты основные ответственен. Кредиты и долги Есть категория людей, которые не могут жить по доходам и пытаются прыгнуть выше своей же головы. Они влезают в долги, кредиты, долги покрывают другими долгами и все ради того, чтобы окружающие считали их успешными. Но чтобы такого не было, необходимо изначально расставить приоритеты расходов своих доходов: квартплата, питание, одежда, а уже потом развлечения и отдых. Что сказать ребенку? Если в семье финансовый кризис и ваш ребенок достаточно взрослый чтобы понять это – не срывайте проблем. Поговорите с ним на семейном совете, скажите, что это временно и выход есть, только нужно от некоторых вещей пока отказаться (новые игрушки или прочие дорогие затраты не сильно необходимые сейчас). Поддержка в семье Каждому человеку всегда необходима поддержка и приободрение. Особенно это касается мужчин семейных. Женщине несмотря ни на что необходимо окружать любимого заботой, любовью и словами поддержки и уверенности в их силах преодолеть все невзгоды. А если женщина будет только ругаться, обижаться и укорять мужа в недостатке денег, у мужчины не будет сил и уверенности в себе, что он сможет больше. Деньги это «мелочь» жизни И главное помните «деньги приходят и уходят» и нельзя так трястись над ними. Это просто жизнь и главное чтобы ваша семья была дружной и счастливой, тогда любые невзгоды вам будут нипочем.