Сочинение Хоббит, Туда и Обратно. плиз помогите (:

Литература
Сочинение Хоббит, Туда и Обратно. плиз помогите (:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил когда то мальчик в сказочной стране ибыл он отважным за ним пришел какой то старик и пригласил его путешевствовать... а дальше сам(а)
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