Сочинение миниатюра белый бум черное ухо

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Сочинение миниатюра белый бум черное ухо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила собака по кличке Бим. Был у нее очень добрый хозяин. Но случилось так, что у хозяина проснулась боль в груди . Там был осколок. За бимом ухаживали. Но он скучал по хозяину. Он убежал из дома. Стал искать хозяина. Бима все прогоняли. А когда хозяин вышел из больницы , то бим был мертв. Его отловили как бездомного пса. В повести рассказывается о бесконечной любви и преданности к верному другу.
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