Помогите пж. 1. Подпишите значения условных знаков. 2. Используя надписи на плане, дополните изображение недостоющими условными знаками. 3. Известно, что расстояние на местности от железнодорожного моста до перекрестка авто...

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План местности – чертеж небольшого участка земной поверхности может потребоваться туристам, спортивным ориентировщикам, землеустроителям. Это схематичное изображение крупного масштаба, обычно не мельче, чем 1:1000. План местности можно составить по инструментальной съемке или используя готовую карту, но можно использовать и по глазомерную съемку, в том случае, если особая точность вам не требуется. - Лист белой бумаги на жесткой основе;- компас;- транспортир;- линейка.Инструкция1Для создания топографического плана изучите специальные условные знаки, которые используются для того, чтобы отмечать ими объекты, расположенные на местности – дороги, коммуникации, строения, гидрографические объекты и растительность.2Если вы хотите сделать такой план по глазомерной съемке, то выберите самую высокую точку, откуда будет виден весь участок, на который вы хотите сделать план. Лист белой бумаги прикрепите к жесткому основанию – планшету. Выберите масштаб, необходимый для того, чтобы весь участок поместился на плане. Начертите стрелку север-юг и при изготовлении плана сориентируйте планшет, установив его на плоской жесткой основе, по компасу.3Нанесите на плане точку своего стояния и с помощью линейки нанесите направления на интересующие вас объекты и основные ориентиры, расположенные в данной местности. К ним можно отнести водонапорные башни, трубы, отдельно стоящие здания и деревья, мосты, перекрестки дорог.4Направление на каждую такую точку измерьте по азимуту – углу между направлением на север и направлением на объект. Отложите это направление на плане при помощи транспортира. На этом направлении отмечайте расстояние до каждой точки в выбранном масштабе. Его можно измерить шагами или парами шагов и перевести затем в метры и сантиметры, соответствующие выбранному масштабу.5Основные точки, выбранные как ориентиры, отразите на плане теми условными знаками, которые им соответствуют. Оглядите внимательно местность и нанесите по шаговым промерам или «на глаз» расположение остальных объектов, которые вы хотите видеть на плане – линейные объекты: реки, дороги, границы растительности, ограждения. Там же вы можете отметить овраги, ямы или возвышенности, холмы, с указанием приблизительной их глубины или высоты.6На плане подпишите масштаб, а также все необходимые и облегчающие ориентирование наименования и названия, сверху напишите заголовок плана