Помогите пж. 1. Подпишите значения условных знаков. 2. Используя надписи на плане, дополните изображение недостоющими условными знаками. 3. Известно, что расстояние на местности от железнодорожного моста до перекрестка авто...
География
Помогите пж. 1. Подпишите значения условных знаков. 2. Используя надписи на плане, дополните изображение недостоющими условными знаками. 3. Известно, что расстояние на местности от железнодорожного моста до перекрестка автомобильных дорог составляет 600 метров. Определите маштаб плана и в пишите его в легенду плана. 4. Определите, через сколько метров проведены сплошные и утолщенный горизонтали и укажите их в легенде плана. 5. Составь план местности по описанию: "От поселка Лужки, расположенного на юго-западе, к хвойному лесу, расположенному на северо-востоке, ведет грунтовая дорога. Примерно на середине пути к лесу протекает небольшая речка, перебраться через которую можно по деревянному мосту. Речка течет с севера и вскоре после моста поворачивает на юго-восток. От поселка и до речки, слева от дороги, тянутся фруктовые сады. На самом краю леса, к северу от дороги, стоит избушка лесника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План местности – чертеж небольшого участка земной поверхности может потребоваться туристам, спортивным ориентировщикам, землеустроителям. Это схематичное изображение крупного масштаба, обычно не мельче, чем 1:1000. План местности можно составить по инструментальной съемке или используя готовую карту, но можно использовать и по глазомерную съемку, в том случае, если особая точность вам не требуется. - Лист белой бумаги на жесткой основе;- компас;- транспортир;- линейка.Инструкция1Для создания топографического плана изучите специальные условные знаки, которые используются для того, чтобы отмечать ими объекты, расположенные на местности – дороги, коммуникации, строения, гидрографические объекты и растительность.2Если вы хотите сделать такой план по глазомерной съемке, то выберите самую высокую точку, откуда будет виден весь участок, на который вы хотите сделать план. Лист белой бумаги прикрепите к жесткому основанию – планшету. Выберите масштаб, необходимый для того, чтобы весь участок поместился на плане. Начертите стрелку север-юг и при изготовлении плана сориентируйте планшет, установив его на плоской жесткой основе, по компасу.3Нанесите на плане точку своего стояния и с помощью линейки нанесите направления на интересующие вас объекты и основные ориентиры, расположенные в данной местности. К ним можно отнести водонапорные башни, трубы, отдельно стоящие здания и деревья, мосты, перекрестки дорог.4Направление на каждую такую точку измерьте по азимуту – углу между направлением на север и направлением на объект. Отложите это направление на плане при помощи транспортира. На этом направлении отмечайте расстояние до каждой точки в выбранном масштабе. Его можно измерить шагами или парами шагов и перевести затем в метры и сантиметры, соответствующие выбранному масштабу.5Основные точки, выбранные как ориентиры, отразите на плане теми условными знаками, которые им соответствуют. Оглядите внимательно местность и нанесите по шаговым промерам или «на глаз» расположение остальных объектов, которые вы хотите видеть на плане – линейные объекты: реки, дороги, границы растительности, ограждения. Там же вы можете отметить овраги, ямы или возвышенности, холмы, с указанием приблизительной их глубины или высоты.6На плане подпишите масштаб, а также все необходимые и облегчающие ориентирование наименования и названия, сверху напишите заголовок плана
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