Сообщение, записанное буквами 16-символьного алфавита, содержит 320 символов. Какое количество информации оно несет
Информатика
Сообщение, записанное буквами 16-символьного алфавита, содержит 320 символов. Какое количество информации оно несет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: N = 16 k = 320 Найти: I-? Решение: N = 2^i 16 = 2^4 i = 4 бита I = k*i = 4*320 = 1280 битов = 160 байт
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