Какое из значение более полное? солнечные лучи, колосья пшеницы.

Русский язык
Какое из значение более полное? солнечные лучи, колосья пшеницы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю солнечные лучи.
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