Какое из значение более полное? солнечные лучи, колосья пшеницы.
Русский язык
Какое из значение более полное? солнечные лучи, колосья пшеницы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю солнечные лучи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Помогите пж. 1. Подпишите значения условных знаков. 2. Используя надписи на плане, дополните изображение недостоющими условными знаками. 3. И...
Информатика
Сообщение, записанное буквами 16-символьного алфавита, содержит 320 символов. Какое количество информации оно несет