Сочинение миниатюра на тему ,,субботний вечер у нас дома,,
Русский язык
Сочинение миниатюра на тему ,,субботний вечер у нас дома,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рисовал,а мама готовила ужин. Мама попросила меня ей помочь. Я с радостью согласился. Мама попросила нарезать овощи и фрукты,я приступил к работе. Папа пришел когда у нас было все готово. Мы сели ужинать.После мы все пошли отдыхать. Я долго не мог уснуть. Ко мне подошла мама и рассказала интересную сказку. Я внимательно ее слушал, а когда она закончила рассказ я уснул.Долгое время я не забывал ту сказку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Два лыжника вышли одновременно из двух сел и пошли навстречу друг другу скорость ??аждого лыжника 13 км расстояние 52 км через сколько часов лыжник...
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: «Тюлевая занавеска шевелилась, легко надува??ась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точ...
Русский язык