Сочинение миниатюра на тему ,,субботний вечер у нас дома,,

Гость: Гость:

Я рисовал,а мама готовила ужин. Мама попросила меня ей помочь. Я с радостью согласился. Мама попросила нарезать овощи и фрукты,я приступил к работе. Папа пришел когда у нас было все готово. Мы сели ужинать.После мы все пошли отдыхать. Я долго не мог уснуть. Ко мне подошла мама и рассказала интересную сказку. Я внимательно ее слушал, а когда она закончила рассказ я уснул.Долгое время я не забывал ту сказку.