Сочинение миниатюра про весну с указательными местоимениями Помогите Пожайлуста!!!

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Сочинение миниатюра про весну с указательными местоимениями Помогите Пожайлуста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставь "спасибо"! И сделай лучшим ответом.. Дело в том что я написала "мини-сочинение" Хотя это и есть - "миниатюра" :З (пс. в ворлде писала)
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