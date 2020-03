Сочинение на любую тему (150 слов и больше) на Англ, я сам переведу

Гость: Гость:

(Что такое счастье?) Я думаю описать понятие "счастье" невозможно. Можно описать только чувства, состояние. Ты можешь стать счастливым, когда ты просто смотришь в чьи-то глаза, а они излучают радость. По-моему счастье - это когда человек хочет взлететь, когда хочет обнять всю землю. Человек - странное создание. Он может долго помнить зло, а добро забыть на следующий день. Человек сам создает свою жизнь, раскрашивает ее своими красками. У некоторых нет ничего. Они не имеют состояния, но они "открыты" и готовы поделиться малым. Люди могут быть счастливыми в любом возрасте, в любое время. Внутренний мир людей разный, поэтому они по-разному понимают счастье. Для меня, например, счастье - это солнце. Оно обогревает всех людей, дает жизнь природе. Оно общее. Оно одно на всех. Поэтому, чем больше людей охвачено этим невероятным ощущением, тем богаче они проживут свои жизни. Перевод на английский I think it`s impossible to describe such idea as happiness. You can describe only your feelings, your condition. You may become happy, when you simply watch somebody`s eyes and they show joy. To my mind, happiness is when a person wants to fly up and embrace all our land. Person is a strange being. He can remember harm for a long time, but he can forget good the next day. People create their lives themselves and they "paint" these lives in their own colours. Some people have nothing. They don`t have wealth, but they are "open" and can share everything they have with other people. People can be happy at any age, at any time. Inner worlds of people are different that`s why they feel the happiness differently. For example, for me the sun is the happiness. It warms all people, gives life for nature. It is common. It is one for everybody. So, the more people feel this wonderful sensation, the richer they`ll be.