Сочинение на тему Горбун Конана Дойла
Литература
Сочинение на тему Горбун Конана Дойла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что А. К. Дойл - это настоящий мастер своего дела. Хоть я и не являюсь фанатом (фанаткой) детективов, его творение не оставило меня равнодушным (равнодушной). Когда произошло страшное событие, связанное со смертью полковника Барклея, , на место происшествия прибывает всем известный сыщик Шерлок Холмс, который запросто раскрывает все карты произошедшего, находит улики, опрашивает свидетелей, устанавливает хронологию событий и выводит заключение о том, что в смерти Барклея никто не виновен. Шерлок - уникальный человек, обладающий незаурядными способностями сыщика, но вселить жизнь в такого великого персонажа под силу только настоящему мастеру, которым и является А. К. Дойл. Его детектив учит мыслить, развивать логику, выводить умозаключения и быть всесторонне развитым человеком.
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