Сочинение на тему является ли компьютер видом деятельности ?????

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Компьютер в качестве средства деятельности широко используется в наше время. К примеру: как консультант педагога, при принятии им решений, относящихся к диагностике учащегося, оценке учебного материала, выбору метода обучения и технологии. В качестве отдельных способов применения компьютера, как средства деятельности, можно выделить использование его в деятельности педагога-исследователя, разработчика программных средств, специалиста в области информационных технологий. Основной акцент второго направления компьютерной технологии, связанного с применением компьютера в качестве объекта изучения, делается на решение задач с помощью компьютера и рациональное использование математического обеспечения, что позволяет не программировать весь процесс решения учебно-познавательных задач, а использовать готовые блоки стандартных программ.