Сочинение на тему, как я научилась кататься на велосипеде.
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Сочинение на тему, как я научилась кататься на велосипеде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На велосипеде я научилась кататься давно вот как это было . Когда я гуляла летом в парке там другие ребята катались на велосипедах но я ещё не умела кататься и мне захотелось научиться.
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