Сочинение на тему Как я вижу Саньку в будущем из рассказа Конь с розовой гривой

Литература
Сочинение на тему Как я вижу Саньку в будущем из рассказа Конь с розовой гривой
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Гость:
Умным,хитрым,вредным,разгильдяем.
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