Сочинение на тему: "любовный треугольник" капитанская дочка Пожалуйста помогите

Гость: Гость:

Идейно-художественное своеобразие повести «Капитанская дочка» По жанру «Капитанская дочка» - историческое повествование в форме «семейственных записок» , в ней есть черты и повести и романа, историческое повествование тесно связано с личной судьбой главного героя, который участвует в этих событиях. Гринев пишет свои записки на склоне лет, он рассказывает о своей молодости. Важное значение имеет образ повествователя, выходца из старинного рода, для которого понятия чести, достоинства, долга основополагающи. Пушкин избирает в качестве повествователя именно Гринева, поскольку для Пушкина оптимальна точка зрения лучшего представителя дворянства. Гринев духовно близок автору. «Капитанская дочка» завершается комментарием от издателя. Восстание показано глазами противника восставших. Честь Гринева не позволяет ему написать неправду, поэтому он излагает события непредвзято, не идеализируя восставших, - тем весомее его свидетельство честного противника. Причины восстания носят объективно-исторический характер: толпы колодников, которые видит Гринев, подъезжая к Оренбургу; изуродованный башкирец. По сравнению с «Дубровским» в «Капитанской дочке» по-новому осмысляется роль личности предводителя восстания. Пугачев – мужик, не романтический герой; образ неоднозначен. Пушкин не скрывает, что Пугачева поддерживали широкие массы народа, которые не могли состоять из одних злодеев. Образ народного вождя Пугачева, народнопоэтического идеала доброго, справедливого царя, противопоставлен бездарности царских генералов. Образ Пугачева создается и при помощи фольклорных элементов. Позиция автора глубже и историчнее позиции Гринева, которому не все дано понять. Пушкин объясняет, что жестокость со стороны восставших мотивирована изначальной жестокостью со стороны правительства, - читатель углубляется в исторические причины восстания. Гриневу не понятно стремление народа к свободе, а Пушкин понимает освободительную стихию восставших.