Сочинение на тему мир моего воображения

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Начнем с того, что у каждого человека собственное мировоззрение. Ту или иную вещь он видит в своем, так сказать, свете, со своей точки зрения. И для каждого существует только один единственный мир, но не всегда этот мир является тем, в котором они хотели бы жить. Ежедневно мы сталкиваемся с кучей противоречий, к примеру, любовь и ненависть, зло и добро, жизнь и смерть, а также реальный мир и вымышленный. Мне бы хотелось обратиться к последней паре слов, что значит реальный мир, а что значит нереальный? В каком жить лучше? И какой предпочитаю я… Начав с самого детства мечтать о чем-то, до сих пор я не могу покинуть этого неповторимого состояния души. Наверное, романтикам проще вообразить свой собственный мир, суметь его сохранить, обустроить, полюбить его таким, какой он есть, пускай он даже нереальный. Представьте себе мир, подобный сказке, где живут принцы и принцессы, где все дышит свободой и любовью, где всегда тепло, уютно, где много-много друзей, которые тебя поймут, поддержат, где нет ни капли зла, зависти, предательства. Мир, в котором ты чувствуешь себя счастливым, а главное кому-то нужным. Вот в таком мире мне хотелось бы жить, но это лишь начало моего воображения… Если зайти дальше, мой мир станет идеален. Итак, он глубок и неповторим. Каждый из людей там представляет собой сформировавшуюся личность. В моем мире не существует горя, каждый весел, никому не скучно, и никогда не бывает грусти, в особенности слез. Не существует также и болезней, которые причиняют боль и страдания, убивая в человеке самого себя. Категорически исключены деньги. Каждый должен трудиться по совести, при этом любить то, что он делает. Также в моем мире нет ни президента, ни царя, и вообще никакого главы. Никогда не бывает войн, ведь все друг друга ценят, каждый чем-то полезен, никто не хочет и не имеет права поставить себя выше другого, потому что в моем мире торжествует справедливость. Нет лжи, есть только правда, истина. Здесь люди обращают внимание на душу, на сердце другого человека, а не на внешность или же его принадлежности. Все люди в моем мире талантливы, все умеют писать стихи, многие умеют петь и создавать прекрасную музыку, которая приносит только гармонию и покой, лишь только удовольствие, наслаждение. Я бы хотела жить в мире, в котором нет однообразия, каждое происходящее событие насыщено массой эмоций, причем только положительных. Каждый день новое и незабываемое приключение. Таким образом жить становится намного интереснее. Мир кажется красочным, когда у человека отличное настроение, когда он идет по улице и с его лица не сходит прелестная улыбка, и все вокруг цветет и пахнет самыми приятными запахами на свете, а прохожие видят это все и радуются вместе с ним. Внутреннее состояние души всегда формирует именно тот мир, который ты хочешь видеть, и каким он тебе представляется. Если же твоя душа поет, то и жизнь прекрасна, и больше ничего не нужно, только быть счастливым. Вот было бы замечательно, если бы люди научились понимать друг друга, уступать в чем-то, научились прощать, и видеть во всем только хорошее, и знать, что все в этом мире зависит только от тебя, от твоего желания, от упорства к самосовершенствованию. Все мы так близки к этому, но постоянно что-то мешает нам открыть в себе те качества, которые спрятаны слишком глубоко в нас, что-то мешает нам в той или иной ситуации перебороть себя и сделать иногда что-то, чем другие могли бы гордиться, чем можно восхищаться, за что можно полюбить. В каждом из нас существует мир, о котором мы даже не подозреваем, и не пытаемся найти. Мы видим то, чего на самом деле нет, и мы создаем это сами, не задумываясь. Мы рушим все наши мечты собственноручно, не догадываясь о последствиях. Невозможно ответить на такие риторические вопросы, как: «Что правильно, а что нет, быть или не быть?» Но всегда есть право выбора, и оно только за нами. Мы - вершители своих судеб, которые подарил нам бог. Мы живы, а значит, у нас есть еще шанс все исправить, ведь времени у нас достаточно. Что касается поставленной темы, о том, в каком же мире мне все-таки хотелось бы жить. Я скажу, что в том мире, в котором я счастлива, в котором меня любят, и в котором я люблю. Не важно как он выглядит, не важно чего там больше. Я вижу этот мир добрым, светлым и чистым, настоящим, который, увы, нереален. Он существует только в моем сознании, в моей голове. Но ведь раз я его вижу, я не теряю надежды, что все это когда-нибудь станет реальным. В моем мире живут и выживают только те, кто искренен и честен, кто не способен на подлость, даже в мыслях, кто не поддается соблазнам, и умеет держать себя достойно. Такие люди сильны духом, а это также не маловажно. В заключение мне бы хотелось сказать, что я хочу жить в мире полном любви и взаимопонимания, мир без страха. Мир, в котором есть только высокие чувства, которые, мы смертные, с трудом можем понять порой…