Выполнить деление подробно 143,4:12
Математика
Выполнить деление подробно 143,4:12
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143,4|_12 -12 |11,95 ------ -23 12 ------ - 114 108 ------- -60 60 ------ 0
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