Выполнить деление подробно 143,4:12

Математика
Выполнить деление подробно 143,4:12
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Гость:
 143,4|_12 -12     |11,95 ------   -23    12   ------  - 114    108   -------       -60        60      ------           0
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