Скорость катера на течении 25,8 км/час,а скорость против течения 21,2 км/час. 1)Найдит?? скорость течения. 2)Найдите обычную скорость катера.

Математика
Скорость катера на течении 25,8 км/час,а скорость против течения 21,2 км/час. 1)Найдит?? скорость течения. 2)Найдите обычную скорость катера.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25,8 км/час-21,2 км/час):2=4,6 км/час:2=2,3 км/час (скорость течения) 25,8 км/час-2,3 км/час=23,5 км/час (собственная скорость) Ответ: скорость течения - 2,3 км/час, а собственная скорость катера - 23,5 км/час
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