Разберите по составу слово *Салютовать*))
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Разберите по составу слово *Салютовать*))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
салют - корень ова - суффикс ть - окончание
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