Сочинение на тему " моё отношение к воинским символам " Зачем они нужны и нужны ли они вообще Помогите, срочно! Пожалуйста

Гость: Гость:

Надеюсь я помогу, составив план: 1) Мое представление о воинских символах. 2) Почему я их уважаю/не уважаю. 3) Какое место они занимают в истории. 4) Развернутый абзац.(Мое отношение) 5) Я считаю, что... воинские символы-это единственная память о войне их надо беречь, это достоинство истории. 6) Призыв их беречь.