Сочинение на тему мои мечты дам 40 баллов

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Сочинение на тему мои мечты дам 40 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть:Я мечтаю поехать в Париж . Чтобы воздух Парижа обвивал мои волосы . Позывы романтики и прочее... Это такой красивый город . Хочу побывать в столице Франции и увидеть все достопримечательности . Хочу услышать акцент Французов. Возможно будет вопрос в мою сторону " Почему именно Париж ? Ведь и в других городах Франции можно услышать акцент , почувствовать точно такой же воздух?" .У меня есть ответ на ваш вопрос!
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