Сочинение и план по теме Наша школьная библиотека

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Чтение – одно из моих излюбленных способов времяпровождения. Мне нравится читать сказки, романы, художественную литературу, научную фантастику, короткие рассказы, бестселлеры, приключенческие книжки и другие жанры. Дома у моих родителей есть большая коллекция книг отечественных и зарубежных авторов. Однако там не так много книг, которые соответствуют моему возрасту и интересам. Поэтому я часто хожу в нашу школьную библиотеку, чтобы найти что-то интересное для меня. Она расположена на третьем этаже здания школы. Это просторная комната, полная различных книг и журналов. В нашей школьной библиотеке много свободных мест, поэтому если я захочу, я могу оставаться и читать книги там. Несмотря на это, я предпочитаю брать книжки на дом. Это имеет свои лимиты по времени, но я всегда приношу книги обратно во время. Можно брать только несколько книг приблизительно на три недели. Одна из самых лучших вещей насчет нашей школьной библиотеки, это то, что здесь можно найти все виды книг, включая учебную литературу. Наши учителя часто задают сложные домашние задания, которые можно выполнить только со специальной литературой. Помимо этого, там много книг и журналов на английском, французском и немецком языках, поэтому зарубежная литература также доступна. Ещё одна хорошая вещь в нашей библиотеке это то, что наши библиотекари очень внимательные и услужливые. Они всегда помогают найти нужную книгу или статью. Многие учащиеся нашей школы посещают эту библиотеку, но там всегда достаточно места для всех.