Допоможіть будь-ласка зробити завдання Фото

Биология
Допоможіть будь-ласка зробити завдання Фото
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)a 2)б 3)г 4)а)печінка б)слинав в)білок -все що щнала
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