Составить два предложения со словом Елена.

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Составить два предложения со словом Елена.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Елена-красивое имя. Моего учителя зовут Елена Ивановна.
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