Составить два предложения со словом Елена.
Русский язык
Составить два предложения со словом Елена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Елена-красивое имя. Моего учителя зовут Елена Ивановна.
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