Номер 269,276.Срочно!!! отмечу лучший ответ и поставлю лайк.С решением. 6 класс

Математика
Номер 269,276.Срочно!!! отмечу лучший ответ и поставлю лайк.С решением. 6 класс
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Гость:
                                           №269 1)1720 2)2355 3)1732 4)1328 5)730 6)1324 7)19/18 8)29/168 9)13/48 10)2348 11)512 12)19                                                №276 1)12 целых 740 2)8 целых 6772 3)7 целых 3742
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