Номер 269,276.Срочно!!! отмечу лучший ответ и поставлю лайк.С решением. 6 класс
Математика
Номер 269,276.Срочно!!! отмечу лучший ответ и поставлю лайк.С решением. 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№269 1)1720 2)2355 3)1732 4)1328 5)730 6)1324 7)19/18 8)29/168 9)13/48 10)2348 11)512 12)19 №276 1)12 целых 740 2)8 целых 6772 3)7 целых 3742
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
1. Какие вопросы рассматриваются на клеточном уровне? 2. Что характерно для химического состава клетки? 3. Какие методы используются при изучен...
Английский язык
HI! I 1).............. Kyle and this 2).............. from America. I 4)................. 17 years old. My favorite hobby 5)................. readi...
Алгебра