Решите уравнение-х=5/6-1/9

Математика
Решите уравнение-х=5/6-1/9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правую часть приводим к общему знаменателю. У 5/6 дополнительный множитель 3, у 1/9 2. получаем х=(15-3)/18 х=12/18. далее можно сократить дробь, и получим 2/3
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