Сочинение на тему "Моя планета". Не маленькое. Плееез. Срочно(((((((((

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Огромная, самая удивительная и прекрасная планета Земля парит в бесконечном космосе гордым фрегатом, окутанная белоснежными парусами воздушных облаков. Трудно даже себе представить, что ее могло бы вовсе не быть во Вселенной. Может быть, тогда мы жили бы на другой планете и были совершенно не похожи на людей. Но сегодня – мы земляне и бесконечно этому рады.Наша замечательная планета не просто красива, она уникальна своими природными ресурсами, дающими нам возможность самой жизни. Великолепные по своей красоте и неоценимой пользе лесные массивы – легкие планеты – дарят нам дыхание. Бездонные океаны и прозрачные озера – живительную воду. Плодородные земли – хлеб насущный.Кто мы без постоянной опеки над нами матушки Природы? Кем себя возомнили, подчинив своей мысли технический прогресс и выкачивая из недр земли ее, веками накопленные, запасы? Почему не можем остановить свою ненасытную жадность и глупость? Во что превратимся мы, утратившие доверие планеты и сброшенные ею в бездну, безразличной к нашей судьбе, Вселенной?Земля – это наш, единственный в неизведанных мирах, дом, и поэтому мы должны бережно относиться к ней и разумно пользоваться ее дарами, принимая их с достоинством и благодарностью. Наша планета – благодатный источник жизни для природы и ее обитателей. Ее запасы не бесконечны, они имеют предел, который поставит жирную точку на самом нашем существовании. Безвинный животный и растительный мир тоже погибнет за наши грехи, наши пороки, нашу прожорливую утробу и безумные амбиции.Давайте же общим желанием и усилием воли остановим самих себя. Заглянем в глаза мелеющих озер, обнимем вершины лысеющих гор, разгладим морщины истощенных полей, залечим раны вырубленных лесов, поможем спасти и восстановить прекрасный животный и растительный мир на, умирающей от нашего прогресса, планете.Давайте полюбим свою удивительно прекрасную, уютную и единственную планету так же, как и она нас – беззаветно, преданно и по Земному проникновенно.