Сочинение на тему “Моя собака,, P.s. Собаку зовут Альма! Срочно!!!
Литература
Сочинение на тему “Моя собака,, P.s. Собаку зовут Альма! Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя собака самая лучшая! Её зовут Альмочка. Она живёт с нами. Моя собачка совсем недавно появилась на свет. У неё белые ушки и сама она белая. Она очень красивая.
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