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5×4-32÷4 составь действий и вычисли
Математика
5×4-32÷4 составь действий и вычисли
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*4 = 20 2) 32/4= 8 3)20-8=12
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