5×4-32÷4 составь действий и вычисли

Математика
5×4-32÷4 составь действий и вычисли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*4 = 20 2) 32/4= 8 3)20-8=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько получится тысяч если сто сотен умножить на тысячу десятков
Ответить
Русский язык
Сочинение "Книга наш друг и советчик" Пожалуйста, СРОЧНО!
Ответить
Математика
8м 17мм*6= м мм 72ц64кг:8= Ц. Кг. 7мин-39с=. Мин. С
Ответить
История
Назовите причины важнейших перемен в экономиком развитии XX в
Ответить
Физика
Граната, которая летит со скоростью 10 м/с, разорвалась на 2а осколка. Больший оскол??к, масса которого составляет 60% массы гранаты, продолжал дви...
Ответить