Сочинение "Книга наш друг и советчик" Пожалуйста, СРОЧНО!
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Сочинение "Книга наш друг и советчик" Пожалуйста, СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга- это неотъемлемая часть нашей жизни. Книги учат нас писать, читать, считать. Если мы не знаем что обозначает слово, мы смотрим в толковый словарь. В книгах можно найти много нового. Некоторые нам нравятся, а некоторые наоборот мы ненавидим. Есть книги со стихотворениями, есть учебники. Книга наш друг и товарищ. Надеюсь, сойдёт~
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