Помогите пожалуйста)Нужно сделать тест
Русский язык
Помогите пожалуйста)Нужно сделать тест
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 4 2 - 1 3-1 4-4 5-2 6-2 7-3 8-4 9-2 10-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Найди и подчеркни дополнение в предложении. 1.На березе распустились клейкие лис??очки. 2.Мы купались в речке,загорали на солнце,катались на ло...
Физика
Резисторы на 8 кОм и 1 кОм соединениы последовательно . Определите показания вольт??етра на крайних точках соединения , если сила тока в цепи равна...
Математика
В куче 2015 камней малыш и карлсон берут по очереди из кучи 1 или 4 камня. выиграет тот кто возьмет последним. кто это и почему? Карлсон ходит 1