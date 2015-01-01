В куче 2015 камней малыш и карлсон берут по очереди из кучи 1 или 4 камня. выиграет тот кто возьмет последним. кто это и почему? Карлсон ходит 1

Математика
В куче 2015 камней малыш и карлсон берут по очереди из кучи 1 или 4 камня. выиграет тот кто возьмет последним. кто это и почему? Карлсон ходит 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно выиграет МАЛЫШ, потому, что ходит в школу. РЕШЕНИЕ За один раз оба берут 1+4 = 5. Всего ходов 2015 : 5 = 403 двойных хода. КАРЛСОН начинает - надо брать ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.  чем он и всегда останется один ( или четыре) для МАЛЫША.
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