В куче 2015 камней малыш и карлсон берут по очереди из кучи 1 или 4 камня. выиграет тот кто возьмет последним. кто это и почему? Карлсон ходит 1

Гость: Гость:

Конечно выиграет МАЛЫШ, потому, что ходит в школу. РЕШЕНИЕ За один раз оба берут 1+4 = 5. Всего ходов 2015 : 5 = 403 двойных хода. КАРЛСОН начинает - надо брать ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ. чем он и всегда останется один ( или четыре) для МАЛЫША.